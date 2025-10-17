Detektiv Conan
Folge vom 17.10.2025: Die vier Porsches (1)
25 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Haibara, Professor Agasa und Conan sind gemeinsam auf dem Weg in das Toto-Kaufhaus. Dort angekommen, treffen sie auf vier Personen, die jeweils einen Porsche besitzen. Als Conan und Agasa kurz darauf in der Tiefgarage sind, treffen sie einen der Porschefahrer namens Kureko erneut. Er hat die Leiche Yukiyas, eines weiteren Porschebesitzers, in seinem Auto gefunden ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment