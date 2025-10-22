Das in der Toilette versteckte Geheimnis (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 22.10.2025: Das in der Toilette versteckte Geheimnis (2)
25 Min. Ab 12
Die Spuren führen ins Nichts und alle fragen sich, welcher der drei Mitarbeiter den eigenen Chef hätte umbringen wollen. Dann lässt eine bestimmte Bemerkung Conan aufhorchen - kann es wirklich so abgelaufen sein?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment