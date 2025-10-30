Direkte Konfrontation: Zwei Mysterien in einer Vollmondnacht (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 30.10.2025: Direkte Konfrontation: Zwei Mysterien in einer Vollmondnacht (2)
26 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Die Party ist in vollem Gange, als die Gäste die erste Aufgabe erhalten. Zur Bekanntgabe gehen sie an Deck, wo sie einen schrecklichen Fund machen: Der Moderator der Party hängt am Mast - ermordet. Sie haben nur eine Stunde Zeit, um zu ermitteln. Haibara befindet sich derweil bei der Englischlehrerin, Dr. Araide, doch ist sie wirklich die Person, die sie vorgibt zu sein?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment