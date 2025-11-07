Die Liebe, der Geist und das Welterbe (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 07.11.2025: Die Liebe, der Geist und das Welterbe (1)
25 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Die Detective Boys machen einen Ausflug in ein Dorf, das bald zum Weltkulturerbe erhoben werden soll. Doch das ist nicht das Spannendste an dem Ort: Es soll dort nämlich auch spuken. Spätestens als auch Ayumi einen Geist sieht, wollen die Kinder wissen, was dort vor sich geht ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
12
Copyrights:© TMS Entertainment