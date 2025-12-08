Das Lebkuchenhaus, in dem die Hexe wohntJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 08.12.2025: Das Lebkuchenhaus, in dem die Hexe wohnt
25 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Knusper, knusper, knäuschen ... Conan, Ran und Sonoko besuchen einen Backwettbewerb in einem Lebkuchen-Museum. Doch es kommt zu einem tragischen Ereignis: Die Besitzerin des Museums wird ermordet aufgefunden. Hat der Streit, den Ran und Conan belauscht haben, etwas damit zu tun?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment