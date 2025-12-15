Detektiv Conan
Folge vom 15.12.2025: Die Giftspinnenfalle
25 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Die Detective Boys treffen zufällig auf drei Erwachsene, die sich mit einer Spinne beschäftigen. Es handelt sich um Forscher und Journalisten, die versuchen, einen Professor für ein Interview zum Thema Spinnen, zu erreichen. Doch als dieser ans Telefon geht, werden sie Zeugen seines Todes ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment