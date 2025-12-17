Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

Der Code aus Sternen und Zigaretten (2)

ProSieben MAXX
Folge vom 17.12.2025
Der Code aus Sternen und Zigaretten (2)

Der Code aus Sternen und Zigaretten (2)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 17.12.2025: Der Code aus Sternen und Zigaretten (2)

25 Min.
Ab 12

Während die eine Hälfte nochmals die Leiche untersucht, findet der Rest der Gruppe durch Zufall das Handy des Toten. Auf diesem befindet sich ein sehr wichtiger Hinweis, der die Ermittlungen enorm vorantreibt - kann Conan den Zigarettencode jetzt knacken und den Mörder finden?

