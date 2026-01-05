Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXFolge vom 05.01.2026
25 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Kazuha und Heji sind zu Besuch in Tokio. Weil sich die Freunde nicht einigen können, was sie unternehmen wollen, schlägt Kogoro einen Wettstreit vor. Sie teilen sich in zwei Teams auf, um den Mord am Präsidenten einer Spielzeugfirma aufzuklären. Doch zuerst müssen sie die letzte Botschaft des Opfers entschlüsseln ...

