Detektiv Conan
Folge vom 07.01.2026: Der Teufel im Koshien-Stadion (1)
24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Conan und seine Freunde sind gerade im Koshien-Stadion, als sie eine seltsame Nachricht erhalten. Der Unbekannte schlägt den Detektiven ein riskantes Spiel vor und droht, sich selbst und viele andere Zuschauer umzubringen. Kann Conan den Täter rechtzeitig stellen?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment