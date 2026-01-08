Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Der Teufel im Koshien-Stadion (2)

ProSieben MAXXFolge vom 08.01.2026
Der Teufel im Koshien-Stadion (2)

Der Teufel im Koshien-Stadion (2)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 08.01.2026: Der Teufel im Koshien-Stadion (2)

26 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Conan und seine Freunde sind im Koshien-Stadion noch immer auf der Suche nach dem unbekannten Attentäter. Er droht, sich selbst und viele andere Zuschauer umzubringen, wenn sich die Detektive nicht auf sein Spiel einlassen. Nach und nach erhalten die Freunde Hinweise in Form von Zahlencodes. Diese zu entschlüsseln, ist aber gar nicht so leicht ...

Alle verfügbaren Folgen