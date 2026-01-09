Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Der Teufel im Koshien-Stadion (3)

ProSieben MAXXFolge vom 09.01.2026
Der Teufel im Koshien-Stadion (3)

Der Teufel im Koshien-Stadion (3)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 09.01.2026: Der Teufel im Koshien-Stadion (3)

26 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Conan und seine Freunde sind im Koshien-Stadion auf der Suche nach einem unbekannten Attentäter, der immer wieder neue Rätsel für sie parat hat. Können die Detektive seine Nachrichten rechtzeitig entschlüsseln und ein Blutbad verhindern?

Alle verfügbaren Folgen