Ein Entführungsfall ... wie es scheint.Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 26.01.2026: Ein Entführungsfall ... wie es scheint.
25 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12
Kogoro und Conan beobachten zufällig einen Motorradunfall, der für den Fahrer tödlich endet. Der Mann hat einen Koffer mit viel Geld bei sich. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine Lösegeldsumme, die für den vermissten Shosaburo Domoto gezahlt wurde. Da dieser aufgrund eines Nierenschadens regelmäßig Medikamente benötigt, läuft die Suche nach ihm auf Hochtouren. Können die Detektive die Geisel rechtzeitig finden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment