Das große Abenteuer im sonderbaren Anwesen (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 28.01.2026: Das große Abenteuer im sonderbaren Anwesen (2)
25 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Die Detektive sind bei einem harmlosen Campingausflug auf eine männliche Leiche gestoßen, die einen seltsamen Stein bei sich trug. Laut seinem Notizbuch war das Opfer als Schatzjäger unterwegs. In der Nähe des Fundortes befindet sich außerdem ein verlassenes Anwesen. Als die Detektive das Haus betreten, erwartet sie bereits die erste Falle.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment