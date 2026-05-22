Detektiv Conan
Folge vom 22.05.2026: Mord im Dunkeln
24 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Während Kogoro, Ran und Conan bei einem alten Freund zu Besuch sind, hören sie ein Fensterklirren. Als sie nach draußen blicken, entdecken sie eine Leiche. Kogoro ist sich sicher, dass das Opfer mit einem Schlag auf den Kopf umgebracht wurde. Außerdem finden sich um die Leiche herum viele Zigaretten ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment