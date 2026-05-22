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Detektiv Conan

Mord im Dunkeln

ProSieben MAXXFolge vom 22.05.2026
Mord im Dunkeln

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Detektiv Conan

Folge vom 22.05.2026: Mord im Dunkeln

24 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12

Während Kogoro, Ran und Conan bei einem alten Freund zu Besuch sind, hören sie ein Fensterklirren. Als sie nach draußen blicken, entdecken sie eine Leiche. Kogoro ist sich sicher, dass das Opfer mit einem Schlag auf den Kopf umgebracht wurde. Außerdem finden sich um die Leiche herum viele Zigaretten ...

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