Die Konkurrenz schläft nichtJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 16.02.2026: Die Konkurrenz schläft nicht
24 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 6
Beim Tenkaichi-Frühlingsfest spricht der Autor Norikazu Sasai Ran an und bittet sie, ein Foto von ihm zu machen. Kurz darauf wird er verhaftet: Sein Kollege Satoru Imatake, mit dem er sich ein Hotelzimmer teilte, wurde ermordet. Doch war Sasai es wirklich?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TMS Entertainment