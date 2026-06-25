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Detektiv Conan

Die verhängnisvolle Skizze

ProSieben MAXXFolge vom 25.06.2026
Die verhängnisvolle Skizze

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Detektiv Conan

Folge vom 25.06.2026: Die verhängnisvolle Skizze

24 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Kogoro fährt mit Ran und Conan nach Hokkaido, weil die Kinder dort Kraniche beobachten wollen. Der leidenschaftliche Vogelschützer Shuzo Machida lädt sie in sein Haus ein, wo sich auch Shuzos Bruder, der Maler Tamotsu Machida einquartiert hat. Doch dann wird der Vogelliebhaber Machida ermordet ...

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