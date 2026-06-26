Detektiv Conan
Folge vom 26.06.2026: Tanz der Vampire (1)
24 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Conan, Kogoro und Ran fahren zur Villa Dracula, wo der berühmte Schriftsteller Daisuke Torakura lebt. Dieser nimmt die Kinder freudig entgegen, bittet jedoch Kogoro, seine Frau zu beobachten, da er vermutet, dass sie ihm fremdgeht. Kurze Zeit später ist der Autor tot ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment