Detektiv Conan
Folge vom 30.06.2026: Tödlicher Duft
24 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12
Conan, Ran und Kogoro sind gemeinsam auf einer Preisverleihung. Die Schauspielerin Rika Okano zeigt Kogoro einen Drohbrief, den sie erhalten hat, jedoch nimmt sie die darin enthaltene Morddrohung nicht ernst. Wenig später ist ein Hoteldirektor tot. Als Conan sich den Tatort heimlich genauer untersucht, kommt er dem Täter auf die Spur ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment