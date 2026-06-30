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Detektiv Conan

Tödlicher Duft

ProSieben MAXXFolge vom 30.06.2026
Tödlicher Duft

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Detektiv Conan

Folge vom 30.06.2026: Tödlicher Duft

24 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

Conan, Ran und Kogoro sind gemeinsam auf einer Preisverleihung. Die Schauspielerin Rika Okano zeigt Kogoro einen Drohbrief, den sie erhalten hat, jedoch nimmt sie die darin enthaltene Morddrohung nicht ernst. Wenig später ist ein Hoteldirektor tot. Als Conan sich den Tatort heimlich genauer untersucht, kommt er dem Täter auf die Spur ...

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