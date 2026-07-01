Ein Bankräuber im KrankenhausJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 01.07.2026: Ein Bankräuber im Krankenhaus
24 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Die Detective Boys besuchen Kogoro, der nach einem Treppensturz im Krankenhaus liegt. In seinem Krankenzimmer befinden sich außerdem Herr Sekiguchi, dessen zwielichtiger Sohn Yoshio und noch ein weiterer, sehr ruhiger Mann. Als dann auch noch Inspektor Takagi im Krankenhaus auftaucht, weil er über den zweiten, zurückhaltenden Zimmergenossen in Zusammenhang mit einem Bankraub etwas herausfinden möchte, wird klar, dass etwas faul ist ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment