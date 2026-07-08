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Detektiv Conan

Mord ist keine Hexerei (1)

ProSieben MAXXFolge vom 08.07.2026
Mord ist keine Hexerei (1)

Mord ist keine Hexerei (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 08.07.2026: Mord ist keine Hexerei (1)

25 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Während Conans Anwesenheit in Professor Agasas Haus bekommt er einen Anruf von seiner Mutter, die sich über einen Streit mit ihrem Ehemann und Conans Vater aufregt. Nachdem der Professor davon Wind bekommt, rät er Conan zu Ruhe. Ran fällt derweil Conans Ähnlichkeit zu Shinichi auf. Unterdessen begeht ein weltberühmter Zauberer angeblich Selbstmord. Conan übernimmt den Fall ...

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