Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Das versiegelte Fenster (1)

ProSieben MAXXFolge vom 03.10.2025
Das versiegelte Fenster (1)

Das versiegelte Fenster (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 03.10.2025: Das versiegelte Fenster (1)

24 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Conan und seine Freunde befinden sich auf dem Weg zu Sonokos Wochenendhaus im Wald. Als sie an einer eingestürzten Brücke ankommen und nicht mehr weitergehen können, wollen sie Sonokos Schwester kontaktieren, die sie abholen soll. Da es keinen Handyempfang gibt, suchen sie eine nahegelegene Villa auf, um dort ein Telefon zu benutzen. Das Anwesen wird von einer Band bewohnt, die das Haus sehr günstig bekommen hat, da es dort spuken soll ...

Alle verfügbaren Folgen