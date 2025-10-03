Detektiv Conan
Folge vom 03.10.2025: Das versiegelte Fenster (2)
24 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Nachdem eines der Bandmitglieder in der Villa im Wald gestorben ist, rückt Inspektor Misao Yamamura an, um den Fall zu untersuchen. Er befragt die Bewohner des Hauses, um deren Alibis zu überprüfen. Conan nimmt ebenfalls die Ermittlungen auf. Da er jedoch stets von Eisuke beobachtet wird, muss er sehr vorsichtig agieren.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment