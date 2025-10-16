Das Phantom des Konpira-Theaters (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 16.10.2025: Das Phantom des Konpira-Theaters (1)
26 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Conan, Ran, Kogoro und Sonoko sind zur Premiere eines Theaterstücks auf der Insel Shikoku eingeladen. Die vier erkunden die Gegend und erhalten Zugang zum Theater, wo sie auf die Schauspieler und andere Beteiligte treffen. Plötzlich spielen sich hinter den Kulissen dramatische Szenen ab, die an die Vorlage des Stücks "Das Phantom der Oper" erinnern. Nach der Aufführung wird ein Mitarbeiter tot aufgefunden ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment