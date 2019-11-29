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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge 10

DMAXFolge vom 29.11.2019
Folge 10

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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge vom 29.11.2019: Folge 10

44 Min.Folge vom 29.11.2019Ab 12

Die Sicherheit einer 500 Meter langen und 90 Meter hohen Autobahnbrücke bei Trier liegt in den vertrauensvollen Händen von Frank Zerwas. Mit einem Spezialgerät fährt der Brückenprüfer jeden Zentimeter des gigantischen Betonbauwerks ab und checkt die Brücke auf Herz und Nieren. Nicht ganz so glamourös geht es bei Ibrahim und Thomas zu: Die beiden Saugwagenfahrer haben es hauptberuflich mit stinkenden Fäkalien sowie ekligen Fettabscheidern zu tun. Ein Job, den die meisten nicht freiwillig annehmen würden, der aber nun mal gemacht werden muss...

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