Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 02.12.2019: Folge 11
44 Min.Folge vom 02.12.2019Ab 12
Im Hamburger Hafen macht ein riesiges Kreuzfahrtschiff Halt. Mit 5.000 Menschen an Bord gleicht die „MSC Preziosa“ einer Kleinstadt auf dem Wasser. Das sorgt für jede Menge Müll, Abwasser und Tankrückstände! Damit der Unrat nicht in der Nordsee landet, rücken Kapitän Marcel Küster und seine Kollegen mit ihrem Entsorger-Schiff zum Ozeanriesen aus. Dort sollen die Meeresmüllmänner über 50 Kubikmeter Schmutzwasser absaugen. Unterdessen hat Einsatzleiter Tobias in Leipzig alle Hände voll zu tun, Tausende Fußballfans im öffentlichen Verkehr zu koordinieren.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.