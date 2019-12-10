Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 10.12.2019: Folge 17
45 Min.Folge vom 10.12.2019Ab 12
Jeder Deutsche wirft jährlich etwa 220 Kilogramm Abfall weg. Insgesamt sind das über 18 Millionen Tonnen! Viel davon landet auch im Einsatzwagen von Walter. Zusammen mit Kollege Alex sammelt er heute Elektroschrott und Sperrmüll ein. Der reinste Knochenjob, vor allem bei Temperaturen von über 33 Grad. Auch Lkw-Fahrerin Rosi ist hauptberuflich auf Deutschlands Straßen unterwegs. Ihr Auftrag: Asphalt für die Sanierung eines Autobahnteilstücks ausliefern, standesgemäß im 40-Tonner! Mit schweren Lasten hat auch Steffen Müller im Rostocker Hafen zu tun. Frachtmanagement für Fortgeschrittene...
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.