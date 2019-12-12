Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 12.12.2019: Folge 19
44 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 12
Im Norden der Republik sind Rolf Ehlers, Jörg Jargsdorf und ihr 6-köpfiges Team im Einsatz, um küstennahe Dörfer vor verheerenden Überschwemmungen zu bewahren. Dafür haben die Experten die Deiche in Schleswig-Holstein genau im Blick und bauen bei Bedarf Uferschutzanlagen. Heute erneuern die Küstenschützer einen Teil der insgesamt 367 Kilometer langen Lahnungsfelder, die als Wellenbrecher dienen. Auch Lokführer Kevin Grothe hat einen verantwortungsvollen Job: Tag für Tag manövriert er 2.000 Tonnen schwere und 3.500 PS starke Züge quer durch Deutschland.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.