Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 13.12.2019: Folge 20
45 Min.Folge vom 13.12.2019Ab 12
Ohne Strom geht heutzutage gar nichts mehr! Damit das kostbare Gut rund um die Uhr verfügbar ist, sind Spezialisten wie Alexander Becker im Einsatz. Der Freileitungsmonteur kümmert sich hauptberuflich um die Wartung von überirdischen Hochspannungsleitungen. Davon gibt es in Deutschland rund 38.000 Kilometer. Um das Stromnetz am Laufen zu halten, muss der Monteur heute einen 50 Meter hohen Mast erklimmen und mit seinem Leitungsfahrwagen bis zum defekten Teil manövrieren. Auch in dieser Folge: Schiffsfestmacher im Hamburger Hafen und die Sprengung des „Weißen Riesen“ in Duisburg.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.