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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge 22

DMAXFolge vom 03.11.2020
Folge 22

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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge vom 03.11.2020: Folge 22

44 Min.Folge vom 03.11.2020Ab 12

In der Großküche, im Unternehmen oder im Privathaushalt: Marcell Engel und sein Team rücken Schädlingen und Schimmelpilzen auf den Leib. Die erfahrenen Hygiene-Profis desinfizieren in dieser Folge von „Deutschland 24/7“ die Räumlichkeiten eines Sternerestaurants in Frankfurt am Main. Tino Chust und seine Crew rücken derweil auf der Ostseeinsel Greifswalder Oie zum Einsatz aus. Dort wird das Drehwerk eines 39 Meter hohen Leuchtturms gewartet. Und in Schwäbisch Hall montieren erfahrene Konstrukteure eine 30 Meter lange und 39 Tonnen schwere Holzbrücke.

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