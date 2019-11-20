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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge 3

DMAXFolge vom 20.11.2019
Folge 3

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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge vom 20.11.2019: Folge 3

44 Min.Folge vom 20.11.2019Ab 12

Ob Rohrreiniger in Solingen, Gepäckabfertigung am Flughafen Leipzig oder Lokomotivenwartung in Augsburg: Wenn hier etwas ins Stocken gerät, läuft im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts mehr! Zum Glück sind Männer wie Dennis und Herbert mit ihrem Abfluss-Notdienst 24 Stunden 365 Tage im Jahr verfügbar, um im Fall der Fälle jede noch so hartnäckige Verstopfung zu beseitigen. Auch Sebastian Lau und sein Logistik-Team leisten Schwerstarbeit. Die Gepäcklader sorgen unter Zeitdruck dafür, dass der deutsche Flugverkehr pünktlich von der Startbahn rollt.

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