Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 21.11.2019: Folge 4
44 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Hochbetrieb auf dem Elektro-Recyclinghof im niedersächsischen Goslar: Täglich kommen hier über 250 Tonnen Elektroschrott an! Marcel Grun ist Bereichsleiter für Sortierung und Zerlegung. Er ist verantwortlich dafür, dass alles läuft. Vom Bagger, der die großen Teile aussortiert, bis zur fachgerechten Entsorgung von LCD-Flachbildfernsehern - heute gewährt Marcel Einblicke in seinen Alltag auf dem E-Schrotthof. Auch in dieser Folge: Wie die Trinkwasserversorgung der Millionenmetropole Hamburg funktioniert und wie Mitarbeiter des Amts für Abfallwirtschaft Karlsruhes Straßen sauber halten.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.