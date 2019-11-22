Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 22.11.2019: Folge 5
44 Min.Folge vom 22.11.2019Ab 12
Baumpfleger-Noteinsatz rund um Augsburg: Der Eichenprozessionsspinner ist in Heerscharen über die bayerische Flora hergefallen! Die Brennhaare der Raupen wirken mit einem Nesselgift, das Ausschlag, starke Schmerzen oder sogar lebensbedrohliche Atemnot auslösen kann. Um der millionenfachen Invasion Herr zu werden, rücken Baumpfleger Josef und Thorsten gemeinsam mit Forstwirtin Verena zur Schädlingsbekämpfung im Blätterdach aus. Später muss ein Schmutzwasserpumpwerk in Hannover von ekligen Hinterlassenschaften gereinigt werden...
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.