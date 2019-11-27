Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 27.11.2019: Folge 8
44 Min.Folge vom 27.11.2019Ab 12
Die Wasserschutzpolizei auf dem Bodensee rettet jedes Jahr fast 400 Personen aus Seenot. Doch das ist bei weitem nicht ihre einzige Aufgabe: Die Beamten führen Bootskontrollen durch und überprüfen, ob die Schifffahrtsordnung eingehalten wird. Heute lassen sich Polizistin Tanja und Kollege Marcel bei ihrem vielschichtigen Job auf dem Wasser über die Schulter schauen. Auch in dieser Folge: Wie die Hannoversche Verkehrsgesellschaft 331 Stadtbahnen am Laufen hält und mit welchen Hindernissen die Münchener Müllabfuhr tagtäglich zu kämpfen hat...
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.