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Folge vom 28.11.2019: Folge 9
44 Min.Folge vom 28.11.2019Ab 12
Er sorgt für freie Busspuren und Haltestellen: Remo Ruf von der Wiesbadener Verkehrsüberwachung ist auf der Jagd nach Falschparkern, die den Busverkehr der hessischen Landeshauptstadt blockieren. Über 700 Bußgelder verteilen der 56-Jährige und seine Kollegen pro Woche! Bei besonders dreisten Fällen schreckt Remo auch nicht davor zurück, den Abschleppwagen zu rufen. Mit ganz anderen täglichen Tücken hat es Landschaftsgärtner Matthias Strobl zu tun. In Pfaffenhofen baut der 27-Jährige den Innenhof einer Wohnanlage um - viel Stress, einen Tag vor seinem Urlaub.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.