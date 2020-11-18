Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 18.11.2020: Folge 11
44 Min.Folge vom 18.11.2020Ab 12
Voller Einsatz für eine reiche Ernte: Auf Deutschlands Getreide- und Maisfeldern kommen bei der Ungezieferbekämpfung 260 PS starke Pflanzenspritzen mit bis zu 36 Meter langen Sprüharmen zum Einsatz. Unter dem Neckar in Esslingen werden derweil neue Fernwärmeleitungen verlegt. Berufstaucher dichten einen Tunneleinstieg mit einer dicken Betonplatte ab, damit das Grundwasser abgepumpt werden kann. Und am Frankfurter Flughafen tritt Hundeführer Markus mit seinem Schäferhundmischling „Thor“ zum Dienst an. Der Vierbeiner wurde auf Sprengstoff abgerichtet.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.