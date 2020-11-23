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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge 14

DMAXFolge vom 23.11.2020
Folge 14

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Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!

Folge vom 23.11.2020: Folge 14

44 Min.Folge vom 23.11.2020Ab 12

10 000 Liter Heizöl und Diesel: Benjamin lenkt einen Tankwagen. Der 35-Jährige beliefert am Tag durchschnittlich 15 Kunden. Beim Transport der fossilen Brennstoffe muss der Lkw-Fahrer strenge Sicherheitsvorschriften einhalten. Nikolai und seine Arbeitskollegen packen derweil in Solingen die Motorsäge aus. Die Männer sollen dort einen Baum fällen. Und in Berlin-Kreuzberg beseitigen erfahrene Fachleute Graffitis von Wänden und Haustüren. Malermeister Holm und Farbtechniker Hardy sind in der Hauptstadt mit Pinseln, Rollen und Messgeräten unterwegs.

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