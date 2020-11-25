Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 25.11.2020: Folge 16
44 Min.Folge vom 25.11.2020Ab 12
Die Mitarbeiter der Umweltorganisation „One Earth – One Ocean“ fischen mit einem zwölf Meter langen Katamaran in der Ostsee Plastikmüll aus dem Meer. Im Labor des Sammelschiffes werden obendrein Wasserproben analysiert. Teamleiter Attila und seine Arbeitskollegen sorgen derweil im Frankfurter Bahnhofsviertel für Sauberkeit. Dort kommen bei der Straßenreinigung Hochdruck-Geräte zum Einsatz. Und Markus Lindner repariert in der Werkstatt schwere Landmaschinen. Der Mechatroniker-Meister rüstet in dieser Folge einen Häcksler für die Maisernte um.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
