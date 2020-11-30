Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 30.11.2020: Folge 19
44 Min.Folge vom 30.11.2020Ab 12
Drei, zwei, eins - Zündung! Andreas Wagner und seine Arbeitskollegen hantieren im Freistaat Sachsen mit explosivem Material. Die Männer sprengen in Kamenz eine Felswand. Das zerkleinerte Gestein kommt beim Straßen- und Gleisbettbau zum Einsatz. In Rheinland-Pfalz wird unterdessen die riesige Hochmoselbrücke auf Herz und Nieren gecheckt. Industriekletterer seilen sich in den Hohlraum eines 75 Meter hohen Pfeilers ab und halten dort Ausschau nach Rissen und Auswaschungen. Bauwerksprüfer Frank Zerwas kontrolliert derweil die Fahrbahn und den Überbau.
