Deutschlands beste Miniaturbauer
Folge 2: Episode 2
87 Min.Folge vom 05.12.2021Ab 6
Die Jury beobachtet regelmäßig den Baufortschritt und verfolgt so alle Missgeschicke, aber auch alle Lösungswege. Team Fimo und Team Eisenbahn ziehen ihre Joker und fahren ins Miniatur Wunderland. Team Family ist nicht ganz vollständig, da Stefan und Lena im Urlaub sind, aber Opa Klaus baut munter alleine weiter. Team Karton besucht eine alte Kokerei und sammelt weitere Inspirationen für ihr Modell.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands beste Miniaturbauer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins