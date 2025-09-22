Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands dümmster Promi

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 22.09.2025
46 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Marc Bator, Joe Laschet und Gülcan Kamps konnten dem Titel "Deutschlands dümmster Promi" bereits erfolgreich entkommen. Wer wird ihnen dieses Mal folgen: Alessia Herren, Calvin Kleinen, Mario Basler, Gloria-Sophie Burkandt oder Manni Ludolf?

