Die skurrilsten 13 Geheimnisse DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 6: Die skurrilsten 13 Geheimnisse Deutschlands
93 Min.Folge vom 22.10.2023Ab 12
Widerliche Szenen in Bremen aus Tradition? Welche ekelhafte Unsitte ist in der Hansestadt tief verwurzelt? Welches Geheimnis sprengt im schwäbischen Leonberg alle Dimensionen? Welche tierische Kuriosität ist in Vreden zu entdecken? Für welche kulinarische Köstlichkeit muss man erst ans Ende der Welt fahren? Außerdem in der Folge: 9 weitere skurrile Geheimnisse aus Deutschland, die wir lüften. Lust mit zu rätseln?
