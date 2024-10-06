Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands größte Geheimnisse

Eine parabelförmige Abkürzung für Studenten und 12 weitere geniale Geheimnisse!

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 06.10.2024
Eine parabelförmige Abkürzung für Studenten und 12 weitere geniale Geheimnisse!

Eine parabelförmige Abkürzung für Studenten und 12 weitere geniale Geheimnisse!Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands größte Geheimnisse

Folge 2: Eine parabelförmige Abkürzung für Studenten und 12 weitere geniale Geheimnisse!

90 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 6

Weshalb wünscht man sich in der Münchner Uni nicht nur an Silvester einen guten Rutsch? Welches deutsche Geheimnis hütet ein französisches Luxuslabel, dessen Taschen weltweit heiß begehrt sind? Die Show beschäftigt sich mit all den Fragen und präsentiert 13 spektakuläre Orte, Rekorde und Geschichten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands größte Geheimnisse
Kabel Eins
Deutschlands größte Geheimnisse

Deutschlands größte Geheimnisse

Alle 2 Staffeln und Folgen