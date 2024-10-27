Unglaubliche Geheimnisse mit tiefen Wurzeln in DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 5: Unglaubliche Geheimnisse mit tiefen Wurzeln in Deutschland
89 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Hinter wessen heiterer Lügengeschichten steckt eine bittere Wahrheit? Welche Leipziger Erfindung erweitert die Sicht der Menschen bis heute? Welches märchenhafte Bauwerk wird erst durch seine Spiegelung komplett? Was hat ein Landshuter Kirchturm mit den Essgewohnheiten der dortigen Obrigkeit zu tun? Die Ranking-Show präsentiert 13 spektakuläre Geschichten. Viele Prominente rätseln mit, um hinter die Geheimnisse kommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands größte Geheimnisse
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins