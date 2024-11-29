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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rot

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 29.11.2024
Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rot

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Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 2: Dreifachmord: Ein Zahnarzt sieht rot

89 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12

Nachdem ein Mann seine Frau betrogen hat, reicht sie die Scheidung ein. Als sie einen neuen Freund hat, startet der Zahnarzt schwerbewaffnet einen Rachefeldzug. Ein Mörder flieht bei einem Freigang und tötet bei seiner Flucht vier Menschen. Ein Landwirt verschwindet nach einem Kneipenabend. Seine Angehörige gestehen seinen Mord, doch dann kommt die ganze Wahrheit ans Licht.

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