Selbstjustiz in Lübeck: Tödliche Rache einer MutterJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 4: Selbstjustiz in Lübeck: Tödliche Rache einer Mutter
89 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Die Tochter von Marianne Bachmeier wird ermordet, woraufhin sie den Angeklagten im Gerichtssaal erschießt. Ein Fall, der Rechtsgeschichte schreibt. Weitere Fälle: Eine Frau ist neunmal schwanger und bringt alle Babys zur Welt. Allerdings müssen alle Säuglinge sterben. / Mehr als 13 Jahre sitzt ein Mann für einen vermeintlichen Mord Gefängnis. Handelt es sich hier um einen Riesen-Justizskandal?
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG, GEWALT
Copyrights:© Season 1-2: Kabel Eins