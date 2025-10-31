D.Gray-man
Folge 40: Rosen für die Toten
24 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Allen erfährt, dass er Marschall Cross mithilfe seines Golems ausfindig machen kann. Gemeinsam mit Lenalee folgt er deshalb dem Weg, den Timcampy vorgibt. Als die beiden Exorzisten im Tal der Rosen ankommen, treffen sie dort auf ein Akuma ...
Weitere Folgen in Staffel 1
D.Gray-man
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© HARDBALL FILMS, Christian Viertel & Peter Hill