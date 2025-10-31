Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
D.Gray-man

Rosen für die Toten

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 40vom 31.10.2025
Rosen für die Toten

Rosen für die TotenJetzt kostenlos streamen

D.Gray-man

Folge 40: Rosen für die Toten

24 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Allen erfährt, dass er Marschall Cross mithilfe seines Golems ausfindig machen kann. Gemeinsam mit Lenalee folgt er deshalb dem Weg, den Timcampy vorgibt. Als die beiden Exorzisten im Tal der Rosen ankommen, treffen sie dort auf ein Akuma ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

D.Gray-man
ProSieben MAXX
D.Gray-man

D.Gray-man

Alle 1 Staffeln und Folgen