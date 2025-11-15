Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
D.Gray-man

Das seltsame Anwesen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 45vom 15.11.2025
Das seltsame Anwesen

Das seltsame AnwesenJetzt kostenlos streamen

D.Gray-man

Folge 45: Das seltsame Anwesen

24 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 12

Auf ihrer Reise nach Osten treffen Kanda, Marie und Marschall Tiedoll auf einen Architekten aus Prag. Dieser berichtet den Exorzisten von einem berühmten Anwesen auf dem Land. Als eine Gruppe von Akuma angreift, nehmen Kanda und die anderen die Verfolgung auf und landen schließlich bei dem besagten Haus, das einige Überraschungen bereithält ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

D.Gray-man
ProSieben MAXX
D.Gray-man

D.Gray-man

Alle 1 Staffeln und Folgen