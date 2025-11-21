D.Gray-man
Folge 46: Trugbilder im Schnee
24 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
Allen und Krory versuchen, ihre Freunde einzuholen, die sich bereits kurz vor Tibet befinden. Dafür müssen sie das Himalaya-Gebirge überqueren. Für das gefährliche Unterfangen benötigen die Exorzisten einen Bergführer, der sich mit dem Gelände auskennt. Da ein Schneesturm bevorsteht, erklärt sich lediglich ein kleiner Junge dazu bereit, der eine Abkürzung zu kennen scheint ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
D.Gray-man
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© HARDBALL FILMS, Christian Viertel & Peter Hill