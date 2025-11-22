D.Gray-man
Folge 47: Das Kristall-Mädchen
24 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Erschöpft von ihrer langen Reise kommen Allen und die anderen endlich in einer Stadt an, die jedoch völlig verlassen zu sein scheint. Von einem Bewohner erfahren sie, dass die Wasserquelle des Ortes vor einigen Wochen versiegt ist. Die Exorzisten beschließen, der Ursache auf den Grund zu gehen ...
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© HARDBALL FILMS, Christian Viertel & Peter Hill