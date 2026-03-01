Staffel 2Folge 22vom 26.03.2026
Ein mörderisches KomplottJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 22: Ein mörderisches Komplott
47 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Auf einer Party während eines Ärztekongresses trifft Dr. Mark Sloan auf seinen alten Bekannten Robert Stanton. Es kommt zu einem Eklat: Stantons Geliebte Marilyn ohrfeigt ihn in aller Öffentlichkeit - und vor seiner Frau. Dann verschwindet Stanton auf mysteriöse Weise. Mark hat den Verdacht, dass er ermordet wurde. Der Hobbydetektiv wird misstrauisch: Er stellt fest, dass Marilyn und Roberts Frau Irene Kontakt miteinander haben. Doch der Fall entwickelt sich ganz anders.
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Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Enthält Produktplatzierungen